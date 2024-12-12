Son önerisinden saatler sonra Esed kaçmıştı: Özel'den Suriye ile ilgili yeni tavsiyeler

Suriye ile ilgili dış politikasında sınıfta kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'görüşülmeli' dediği Esed saatler sonra Suriye'den kaçmak zorunda kalmıştı. Özel Suriye'de yeni dönemde uygulanması için üç öneri daha sıraladı.
Türkiye ve dünya, Suriye'deki olaylara odaklanmış durumda. Suriye Milli Güçleri başkent Şam'ı ele geçirerek Baas rejimini sona erdirdi.
'Görüşülsün' dediği Esed saatler sonra ülkeyi terketti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rejimin sona ermesine saatler kala Beşar Esed ile iletişim kurulması gerektiğini ifade etmişti.
Ancak, Özel’in bu önerisinin üzerinden 24 saat geçmeden Esed, ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığındı.
Esad'ın ülkeyi terk etmesinin hemen öncesinde gelen bu görüşme çağrısı tartışmalara yol açarken, Özel’den yeni Suriye değerlendirmeleri geldi.
"Rejiminin çökeceği belliydi"
Hürriyet'e konuşan Özel, Suriye'deki değişime ve bölgedeki Türk askeri varlığına dair açıklamalarda bulundu.
Üç öneri daha sundu
Daha sonra dış politikada başarılı adımlar atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üç öneri sıralayan Özel, şöyle devam etti: