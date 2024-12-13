Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile ilgili görüşmesinin ardından basın toplantısını düzenledi. Bakan Fidan "Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak. Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin ve ABD'nin üstleneceği rolü konuştuk." dedi.
Türkiye'de resmi ziyaretlerini sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İkili Ankara'daki görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.
Bakan Fidan görüşme sonrası yaptığı açıklamada; ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti.
"Mutabık kaldık"
Blinken da Gazze'de ateşkese değinerek, "Son birkaç haftada ateşkesin mümkün olduğuna ilişkin işaretler gördük." diye konuştu.
"Suriye'nin geleceğini konuştuk"
Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blınken de açıklama yaptı. Blınken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelmişti.
Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu karşıladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.
Dün Erdoğan ile görüşmüştü
Blinken ilk olarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunmuştu.
Dün Erdoğan ile görüşmüştü
Blinken ilk olarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunmuştu.