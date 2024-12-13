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Bakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Lokman Özdemir
11:2713/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Antony Blinken - Hakan Fidan
Antony Blinken - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile ilgili görüşmesinin ardından basın toplantısını düzenledi. Bakan Fidan "Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak. Suriye'nin geleceğinde Türkiye'nin ve ABD'nin üstleneceği rolü konuştuk." dedi.

Türkiye'de resmi ziyaretlerini sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İkili Ankara'daki görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.


Bakan Fidan görüşme sonrası yaptığı açıklamada; ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti.


Fidan,
"Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında"
ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan konuşmasının devamında
"Suriye halkı, Beşar Esad rejiminin zincirlerinden kurtuldu. Suriye halkının kendileri karar verecekleri bir gelecek için bölge ülkelerinin nasıl destek olabileceğini görüştük. Suriye'de görmek istediklerimiz için geniş bir anlaşma var."
dedi.

"Mutabık kaldık"


Bakan Fidan,
"Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık." d
edi.

Blinken da Gazze'de ateşkese değinerek, "Son birkaç haftada ateşkesin mümkün olduğuna ilişkin işaretler gördük." diye konuştu.


"Suriye'nin geleceğini konuştuk"


Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blınken de açıklama yaptı. Blınken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelmişti.


Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu karşıladı.


ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.


Dün Erdoğan ile görüşmüştü


Blinken ilk olarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunmuştu.



Dün Erdoğan ile görüşmüştü


Blinken ilk olarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunmuştu.



#Hakan Fidan
#ABD
#Blinken

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