PKK/YPG'yi topraklarından atmak için Türkiye'den yardım istediler
Esmanur Tuna Sarraç
12:2620/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rakkalı Arap aşiretleri, topraklarından terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri atacaklarını açıkladı.
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad ilçesindeki Rakkalı Arap aşiretleri, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki topraklarını geri alacaklarını duyurdu. Aşiretler, yaptıkları açıklamada Türkiye'yi ve uluslararası toplumu yanlarında olmaya çağırdı.
Rakka bölgesinde uzun süredir terör örgütünün baskı ve zulmüne maruz kalan Arap aşiretlerinin temsilcileri,
PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad
ilçesinde bir araya geldi.
'Terör örgütlerinden hemen ayrılın'
Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan
örgütten hemen ayrılmalarını
istiyoruz." dedi.
'Topraklarımızı teröristlerden temizleyeceğiz'
Rakkalı aşiretlere mensup askeri komutanlardan Muhammed Ebu Hamza Madan da "(Rakka halkı) Yaşadığınız hüsranı ve SDG işgalinden kurtarılmayı beklediğinizi de biliyoruz. Size şunu belirtmek istiyoruz: Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız." diye konuştu.
Madan, "Altyapıyı ve devlet kurumlarını koruyacağız. Rakka, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. SDG saflarındaki evlatlarımızdan bu ayrılıkçı örgütten ayrılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden terör örgütü
PKK/YPG'ye desteğini kesmesini
isteyen Madan, şehrin teröristlerden temizlenmesiyle halkın evlerine döneceklerini anlattı.
'Bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz'
Bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimlerinden Muhammed Ebu Nur da "Kandilli katil çetelere ve halkımıza yönelik
öldürme, kamu mallarını çalma, tutuklama ve kaos yaratma
gibi işledikleri suçlara karşı, ortak duruş sergilediğimizi belirtmek istiyoruz." dedi.
Çeteler, halkımıza ateş açarak bazı vatandaşlarımızı şehit etti. Yaralıların da peşine düşerek ortadan kaldırdılar. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz: Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz. Eğer bu çeteler topraklarımızı işgal etmeyi sürdürürse tüm imkanlarımızla onlara karşı savaşırız. Topraklarımızı Kandilli çetelerin pisliğinden temizleyeceğiz. Bu çete, çöken Baas rejiminin bir kalıntısından ibarettir. Topraklarımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Suriye özgürdür.
Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, ABD'nin desteğiyle 2017 sonlarında
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.