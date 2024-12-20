PKK/YPG'yi topraklarından atmak için Türkiye'den yardım istediler

Çeteler, halkımıza ateş açarak bazı vatandaşlarımızı şehit etti. Yaralıların da peşine düşerek ortadan kaldırdılar. Buradan tüm dünyaya seslenmek istiyoruz: Biz, bu katil çeteyi topraklarımızda istemiyoruz. Eğer bu çeteler topraklarımızı işgal etmeyi sürdürürse tüm imkanlarımızla onlara karşı savaşırız. Topraklarımızı Kandilli çetelerin pisliğinden temizleyeceğiz. Bu çete, çöken Baas rejiminin bir kalıntısından ibarettir. Topraklarımızı kurtarmak konusunda kararlıyız. Bir karış toprağımızı bile vermeyiz. Suriye özgürdür.