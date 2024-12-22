Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
PKK'ya iki bölgede darbe: Altı terörist etkisiz

PKK'ya iki bölgede darbe: Altı terörist etkisiz

13:1622/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda teröre geçit vermiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda teröre geçit vermiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"
denildi.



#Suriye
#Barış Pınarı
#Fırat Kalkanı
#MSB
#terör operasyonu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak şartları neler olacak son durum ne?