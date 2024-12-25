MİT Gara'da vurdu: Terör örgütü PKK/KCK'nın cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Fırat Serihan'ın 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırı planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı.

2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap’ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gara Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.