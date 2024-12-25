MİT Gara'da vurdu: Terör örgütü PKK/KCK'nın cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cephane sorumlularından Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.
MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Fırat Serihan'ın 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırı planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.
Örgüt mensuplarının mühimmat ihtiyaçlarını karşılıyordu
PKK/KCK’lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı.
Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara’da hazırlıklarda bulunan Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.
Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan kimdir?
Hogir Batman Kod Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı.
2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap’ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gara Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.