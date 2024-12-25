Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MİT Gara'da vurdu: Terör örgütü PKK/KCK'nın cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT Gara'da vurdu: Terör örgütü PKK/KCK'nın cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi

Pınar Görgü
10:0425/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terörist Fırat Serihan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılıyordu.
Terörist Fırat Serihan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılıyordu.

MİT, gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cephane sorumlularından Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT, istihbari çalışmaları sonucunda terörist Fırat Serihan'ın 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı saldırı planlamalarında bulunduğunu ve talimatını bizzat verdiğini tespit etti.


Örgüt mensuplarının mühimmat ihtiyaçlarını karşılıyordu

Bunun üzerine MİT, PKK/KCK’lı Serihan'ı hedef listesine aldı. MİT, saha ajanları vasıtasıyla Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla,
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisini edindi.

PKK/KCK’lı Serihan'a karşı düzenlenecek operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla düğmeye basıldı.


Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara’da hazırlıklarda bulunan Serihan ve beraberindeki teröristler etkisiz hale getirildi.

Hogir Batman kod adlı Fırat Serihan kimdir?

Hogir Batman Kod Fırat Serihan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına İstanbul'dan katılım sağladı. 2010-2014 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerde yer aldı.


2014 yılı itibarıyla Suriye/Serekani bölgesinde takım komutanı olarak faaliyet yürüttü. 2015-2016 yıllarında Suriye/Tel Tamir ve Serekani'de cephane sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2017 yılında Ayn Al Arap’ta sorumlu düzeyde görevlendirildi. 2018-2024 yılları arasında Irak/Gara Genel Cephane Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.



#MİT
#PKK
#terör operasyonu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1800 gün primle emeklilik şansı doğacak! Teklif Meclis'e geldi: 2008 öncesi sonrası farkı aranmayacak