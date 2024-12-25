FETÖ’nün sözde eyalet sorumluları yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) desteği ile FETÖ içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik çalışma yapıldı. FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlanması amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak'taki adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri şüphelilerin faaliyetlerini deşifre etmek için 6 ay fiziki ve teknik takip yaptı.

FETÖ’CÜ AMİR GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç edilmiş istihbaratçı eski emniyet mensuplarının olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında FETÖ soruşturmasından dolayı görevden ihraç edilen Emniyet Amiri Kadir Cemil Yiğit’in de gözaltına alındığı ifade edildi. İhraç edilmeden önce İstanbul İstihbarat ve Teröre Mücadele Şubesi’nde görev yapan Yiğit’in yakalanması, son dönemde gözaltına alınan en önemli isim olarak nitelendirildi. Yiğit’in, 17/25 Kumpas soruşturmalarında kilit isimlerden biri olduğu ve bazı mahrem imamlar üzerinde söz sahibi olduğu belirlendi. Yakalanan şahısların şirketler kurarak örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİLDİ

Şüphelilerin ikametleri, sözde ticari faaliyetlerini yürüttüklerini iddia ettikleri iş yerleri ve örgütsel toplantılarını düzenledikleri örgüt evlerinde yapılan aramalarda; 546 bin lira, 26 bin 316 dolar, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin lira değerinde çek, 3 ata, 49 cumhuriyet, 4 yarım, biri beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile dijital materyal ele geçirildi.

Cemal Türk

Gri listedeki FETÖ’cü yakayı ele verdi

FETÖ’ye yönelik bir operasyon da İstanbul’da yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ilçesinde belirledikleri bir adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı. Cemal Türk hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terörizmin finansmanı” suçlarından, eşi Melek Türk hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan verilmiş yakalama kararları olduğu öğrenildi.







