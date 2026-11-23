Aslanla dakikalarca boğuşmuştu Sarıyer'deki haberi görünce o günleri hatırladı: 'Pençelerinden tuttum boğazını sıktım'

İstanbul Sarıyer’de firari aslanı arama çalışmaları sürerken, 2025 yılında Antalya Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslanın saldırısına uğrayan ve verdiği mücadeleyle gündem olan Süleyman Kır akıllara geldi. İstanbul’daki olayı televizyondan duyduğunu ifade eden Kır, yaşadığı o günleri tekrar hatırlayarak, "Üstüme saldırdı, teslim olmadım, Allah güç ve kuvvet verdi. Pençelerinden tuttum, boğazını sıktım, 10-15 dakika aslanla boğuştu" dedi. Kır, İstanbul’daki vatandaşlara da seslenerek, "Hayvanın pençesi ve dişi yok diyorlar. Vatandaşlarımız sağ duyulu olsun. Dişi ve pençeleri olmasa da tedbir alsınlar. Bu acıları biz yaşadık" ifadelerini kullandı.