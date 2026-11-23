Görevine bağlılığı, yardımseverliği ve güzel ahlakıyla tanınan Dr. Gülsevin Yazıcı için dün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Törene Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da katılarak merhumeye son görevlerini yerine getirdi.
Çocukları taziyeleri kabul etti
Cenaze namazının ardından toprağa verilen Yazıcı’nın çocukları Dr. Cem Yazıcı, Yavuz Yazıcı ve Begüm Yazıcı, kabristanda taziyeleri kabul etti.
Uzun yıllar Albayrak ailesinin doktorluğunu yaptı
Uzun yıllar Albayrak ailesinin hekimliğini üstlenen ve aileyle yakın dostluk bağı kuran Dr. Gülsevin Yazıcı’nın vefatı, Albayrak ailesi başta olmak üzere yakınları ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.
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