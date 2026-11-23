Doğu Anadolu Bölgesi genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile buzlanma ve don olayının görüleceği, havanın ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik değerlendirmelerde, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar için saatte 40-60 kilometre öngörüsü
Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise yer yer saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve dona karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini yetkililer bildirdi.
Sürücülerden, sis ve buzlanmanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı trafikte dikkatli seyretmeleri istendi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.