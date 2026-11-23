Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olurken, sürücüler buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile buzlanma ve don olayının görüleceği, havanın ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelerde, hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar için saatte 40-60 kilometre öngörüsü

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde ise yer yer saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve dona karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini yetkililer bildirdi.

Reklam Reklam

Sürücülerden, sis ve buzlanmanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı trafikte dikkatli seyretmeleri istendi.

IHA Doğu Anadolu'da sis ve pusun etkili olduğu sabah saatlerinde Erzincan'da trafik ve yaya hareketliliği sürüyor; bölgede buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Gündem

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

Gündem

Aslanın sahibi kim? Sarıyer Uskumruköy muhtarı açıklama yaptı

Gündem

Sarıyer'deki aslan bulundu mu? Galatasaraylı futbolcu arama çalışmalarına katıldı