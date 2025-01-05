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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 36 terörist etkisiz

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 36 terörist etkisiz

16:485/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
DHA
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Suriye'nin kuzeyinde 32, Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde 32, Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB, Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.



#MSB
#PKK
#TSK
#Suriye
#Irak

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