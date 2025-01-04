Bedelli askerlik hizmetinden yararlanarak ve başvurularını tamamlayan binlerce aday, gözünü celp dönemi ve birlik yerleri ile ilgili yapılacak açıklamalara çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik sevk tarihleri hakkında net bir tarih vermedi. Ancak 2025 yılı sevk takvimine göre Ocak ayı içerisinde duyurunun yapılması bekleniyor. Askerlik yerleri E-devlet sisteminde yer alan "Askerliğim" bölümünden ve askerlik şubelerinden sorgulanabilecek.





BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik yerleri ocak ayı içerisinde duyurulacak. Askerlik yerleri duyurulduğunda sizlerle paylaşacağız.

2025 ASKERLİK SEVK TAKVİMİ

MSB 2025 yılı askerlik sevk takvimini yayınladı





MSB'DEN BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİLER





1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.





2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.





3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.









4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;





a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,





b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,





c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,





ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,





e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.





2025 YILI YOKLAMA DUYURUSU





1. 2025 yılında yoklamaya tabi tutulacak yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve yoklama faaliyetlerine yönelik dikkat edilecek hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.





2. 2025 yılında;

a. 01 Ocak 2025 tarihinde askerlik çağına girecek 2006 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanların,

b. 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamındaki ertelemeleri 2025 yılı içinde sona ereceklerin,

c. 2023 yılı (dâhil) ve öncesindeki tarihlerde yoklama yaptırdığı halde erteleme hakkını kullanan yükümlülerden (sınıflandırıldıktan sonra ertelenenler hariç) ertelemeleri 2025 yılı içinde sona ereceklerin,





01 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.





3. Ayrıca 2006 ve daha yaşlı doğumlulardan; erteleme hakkı bulunmasına rağmen erteleme hakkını kullanmadan veya erteleme süresi içerisinde silahaltına alınmak isteyenlerin yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.









4. Yükümlülerin, yoklamalarını yaptırmak maksadıyla, e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları veya bizzat en yakın askerlik şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.





5. Yükümlüler yoklama işlemlerini e-Devlet üzerinden; www.turkiye.gov.tr adresindeki “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” menüsü linkinden başlatabileceklerdir. Yükümlüler vesikalık fotoğraflarını yükleyip gerekli formları doldurduktan sonra kayıtlı oldukları aile hekimlerine müracaat ederek sağlık muayenelerini yaptıracaklardır.





6. Yoklamalarını askerlik şubesi vasıtasıyla yaptıracak yükümlüler; T.C. kimlik kartları, varsa; mezuniyet belgesi, sürücü belgesi, meslek veya sanatlarına ilişkin bonservis, sertifika, kurs belgesi ve sağlık durumlarına ilişkin raporları yanlarında bulunduracaklardır.





7. Yurt dışında bulunan yükümlüler yoklamalarını bulundukları ülkedeki yurt dışı temsilciliklerimize veya yurt içinde en yakın askerlik şubesine başvurarak yaptıracaklardır.





8. 2025 yılı içinde lise ve daha üst seviyedeki okullardan mezun olan yükümlülerden, erteleme hakkını kullanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2025 tarihine kadar dilekçe ve mezuniyet veya ilişik kesme belgeleri ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri veya e-Devlet üzerinden başvurmaları gerekmektedir.





9. Yoklamaya tabi yükümlülerden yoklama işlemlerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlamayanlar hakkında, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanacaktır.



