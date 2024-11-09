MSB muhabirleri eğitecek

Türkiye’nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna daha etkin ve doğru şekilde aktarılmasını hedefleyen eğitim, 5 hafta sürecek. Program kapsamında katılımcılara, MSB teşkilat yapısı ve faaliyetlerinin yanı sıra askeri terminoloji tanıtılacak. Ayrıca, sınır güvenliği tedbirleri, terörle mücadele operasyonları, TSK’nın ikili askeri iş birliği ve uluslararası görevleri gibi önemli başlıklarda eğitim verilecek.