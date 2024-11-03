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Hudut Kartalları geçit vermiyor: 2 FETÖ mensubu yakalandı

Hudut Kartalları geçit vermiyor: 2 FETÖ mensubu yakalandı

14:173/11/2024, Pazar
AA
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Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ'cü yakalandı.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"




#FETÖ
#Milli Savunma Bakanlığı
#terör operasyonu

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