Hudut Kartalları geçit vermiyor: 2 FETÖ mensubu yakalandı

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki FETÖ'cü yakalandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
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