Hudut Kartalları geçit vermiyor: 2 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki PKK/YPG'li teröristlerin ifadelerini paylaştı. Bakanlık, ''BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor'' ifadeleri yer aldı.