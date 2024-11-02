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Terör örgütü PKK'nın çocukları istismarı belgelendi: MSB o ifadeleri paylaştı

Terör örgütü PKK'nın çocukları istismarı belgelendi: MSB o ifadeleri paylaştı

16:282/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
DHA
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Foto: DHA.
Foto: DHA.

Milli Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki PKK/YPG'li teröristlerin ifadelerini paylaştı. Bakanlık, ''BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor'' ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan 16 yaşındaki 2 örgüt mensubu çocuğun ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.



Binlerce çocuk örgütün lider kadrosu tarafından istismar edilmiş

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda,
"İzleyeceğiniz görüntüler; terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor. BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de yayımladığı raporlarda binlerce çocuğun terör örgütü tarafından zorla kaçırıldığını, terörist faaliyetler için alıkonulduğunu ve hatta
örgütün lider kadrosu tarafından istismar edildiğini ortaya koyuyor.

'Birçok terörist kaçarak Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istedi'

Teslim olan çocuk yaştaki teröristlerin açıklamaları; terör örgütü PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu, kendileri gibi birçok teröristin de kaçarak
Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınmak istediği
ni gözler önüne seriyor.

'Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek'

Bölgemizdeki çocukların terör örgütleri tarafından kaçırılmadığı günlere ulaşıncaya kadar PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Bu nedenle; yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara
'Teslim olun'
diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz"
denildi.

#MSB
#PKK
#Belge

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