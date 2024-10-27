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MSB Denizli'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

MSB Denizli'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

Halil Akkoç
15:5827/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Denizli'de çıkan yangına mğdahale devam ediyor.
Denizli'de çıkan yangına mğdahale devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopter görevlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."




#Denizli
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#orman yangını
#Tavas

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