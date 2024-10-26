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Denizli'deki orman yangını ikinci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

Denizli'deki orman yangını ikinci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

07:2726/10/2024, Cumartesi
IHA
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Denizli
Denizli

Denizli'de Karcı Dağında çıkan yangının ikinci gününde sarp arazideki ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye gece saatlerinde de müdahale etmeye devam ediyor. Zorlu arazi şartlarından dolayı gece saatlerinde karadan müdahale sürdürülüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı.


İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının ikinci gününde müdahaleye devam ediyor. Zorlu arazi şartlarından dolayı karadan müdahalede gece saatlerinde de yoğun bir şekilde sürdürülüyor.


Ulaşımın zor ve sarp bölgede devam eden yangında, gece boyu ekipler cansiperane mücadelesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Orman Genel Müdürlüğü ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, ekiplerin alevlere karşı zorlu arazi şartlarında verdiği mücadele sosyal medya hesaplarından zaman zaman bilgilendirmeler ile paylaşılıyor.


Yangın, gece saatlerinde devam ederken, ortaya çıkan görüntülerde alevlerin zaman zaman yükseldiği görülüyor.



#Denizli
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