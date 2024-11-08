ABD'nin sözüne değil icraatına bakarız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısında ABD’den F-16 tedariki ve ABD’nin Kuzey Irak ve Suriye’den çekilip çekilmemesine dair açıklama yaptı. ABD seçimleri sonrası Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarik sürecinde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı ile ilgili soru üzerine MSB yetkilileri, “F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış olup süreç olumlu bir şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, 75 yılı geride bırakan NATO ittifakı temelinde, stratejik müttefiklik çerçevesinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz” dedi. Yetkililer, ABD seçim sonuçlarının bu süreci etkilemeyeceğini ifade etti.





MÜCADELEMİZE DESTEK VERMELİ

Kaynaklar, önceki gün sonuçlanan seçimlerin ardından ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi: “Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil, icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/SDG terör örgütüne n yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.”





KOMŞU İLE OLUMLU İVME

Bakanlık kaynakları, İstanbul’da gerçekleştirilen Türk ve Yunan heyetleri arasındaki Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı hakkında da bilgi verdi. Toplantının olumlu geçtiği ve 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin uygulanması ile 2025 yılına dair mutabık kalınan faaliyetlerde anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bir sonraki toplantı ise Yunanistan’ın ev sahipliğinde yapılacak.





FRANSA'NIN RUMLARA TANK VERME İHTİMALİ

Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Leclerc tankları ve Mistral füzeleri verme ihtimali ile ilgili de gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakanlık kaynakları, “Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi izliyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almaya devam edecek” açıklaması yaptı.



