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MSB kaynakları açıkladı: ABD askeri Irak ve Suriye’den çekilecek mi?

MSB kaynakları açıkladı: ABD askeri Irak ve Suriye’den çekilecek mi?

Pınar Görgü
12:057/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı (Foto: Arşiv.)
Milli Savunma Bakanlığı (Foto: Arşiv.)

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair, "ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” ifadelerini kullandı. F-16 tedarikinde bir sorun olup olmayacağı sorusuna ilişkin ise, “Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde;

Son bir haftada 38 terörist etkisiz

Son bir hafta içerisinde, 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 457 oldu.


Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.


Son bir hafta içerisinde, terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Cizre ve Iğdır'daki hudut karakollarına teslim oldu.


Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalandı, 1288 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.


1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 461'e, engellenen kişi sayısı da 86 bin 312'ye yükseldi.


Suriye'de son durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair sorusu üzerine,
“Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir”
açıklamasında bulundu.

ABD seçimleri sonrası F-16 tedariki

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin ise,
“F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO’nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz”
ifadelerini kullandı.



#MSB
#terör operasyonu
#Suriye

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