MSB 'Hedefler tek tek imha ediliyor' diyerek duyurdu: Bir haftada 198 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Son bir haftada Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 198 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının ise 86’ya ulaştığını açıkladı. Eurofighter Typhoon ve F-16 Blok-70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin, "Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girdi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.
Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik saldırı sonrasında terör hedeflerine bir çok hava harekatı düzenlendiğini söyledi.
Yılbaşından itibaren 86 terörist teslim oldu
Terör örgütlerine yönelik harekatlar hakkında bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:
"Irak ve Suriye'nin kuzeyine son 1 hafta içerisinde düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir"
Tuğamiral Aktürk, 25 Ekim'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'e Allah'tan rahmet diledi.
85 bin 24 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi
Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 273 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1149 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.
Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini verdi.
Bölgesel ve küresel barışa katkılar
Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanıyla Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikata katıldığını hatırlattı.
Bakan Güler'in 29 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiğini ifade eden Aktürk, dün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a giden Güler'in buradaki temaslarına devam edeceğini aktardı.
Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından bir heyetin 5-7 Kasım arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.
İsrail'in, Gazze'de toplu katliamlarına ve Batı Şeria'da ilhak girişimlerine devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, şöyle devam etti:
Eğitim ve tatbikatlar
Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:
Aktürk, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu'nun 25 Ekim'de Somali'ye ulaştığını ve gemiler için karşılama töreni düzenlendiğini bildirdi.
Türkiye tarafından 1-15 Kasım arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek Mavi Balina tatbikatı kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları tarafından 1-3 Kasım arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirileceğini belirten Aktürk, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO gemisinin ise 2-5 Kasım arasında Mersin'i ziyaret edeceğini aktardı.
Tuğamiral Aktürk, TSK'nın 25-29 Ekim arasında Denizli'de çıkan orman yangını da dahil olmak üzere bugüne kadar 35 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağladığını belirterek, bu süreçte 114 helikopter ile 3 bin 558 sorti yapıldığını söyledi.
Savunma sanayi
Tuğamiral Aktürk, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda geliştirilip üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığına vurgu yaparak, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi'nin (OMTAS) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Öğrenci ve personel temin faaliyetleri
Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, 17 Ekim'de başlayan 2024 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay, eczacı sınıfı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının 3 Kasım'a kadar devam edeceğini, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının ise 9 Kasım'a kadar yapılabileceğini hatırlattı.
Eurofighter ve F16 konusunda son durum
Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Blok-70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:
"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir"
Örtülü ve örtüsüz ambargoların kalkması
"Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir."
Suriye'nin kuzeyindeki TSK üsleri
Şırnak'ta meydana gelen kaza
Bakanlık kaynakları, Şırnak'ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına ilişkin iddialara yönelik sorular üzerine, "Yola dökülen yakıt dolayısıyla 'Kirpi' araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok." bilgilerini verdi.