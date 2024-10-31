MSB 'Hedefler tek tek imha ediliyor' diyerek duyurdu: Bir haftada 198 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.





Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 419 terörist etkisiz hale getirilmiştir" i fadesini kullandı.





Aktürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik saldırı sonrasında terör hedeflerine bir çok hava harekatı düzenlendiğini söyledi.





Yılbaşından itibaren 86 terörist teslim oldu

Terör örgütlerine yönelik harekatlar hakkında bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye'nin kuzeyine son 1 hafta içerisinde düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedefler başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir"





Aktürk, geçten hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu hatırlatarak, "Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaşmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla sürecektir" şeklinde konuştu.





Tuğamiral Aktürk, 25 Ekim'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür'e Allah'tan rahmet diledi.

85 bin 24 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 273 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1149 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 85 bin 24'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.





Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 4 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisini verdi.





Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanıyla Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tebrikata katıldığını hatırlattı.





Bakan Güler'in 29 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiğini ifade eden Aktürk, dün resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Katar'a giden Güler'in buradaki temaslarına devam edeceğini aktardı.





Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından bir heyetin 5-7 Kasım arasında İstanbul'a ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.





İsrail'in, Gazze'de toplu katliamlarına ve Batı Şeria'da ilhak girişimlerine devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansının Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar uluslararası hukukun açık ihlalinin yeni bir göstergesidir. Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail, İran'a gerçekleştirdiği saldırılar ile bölgemizi daha büyük bir istikrarsızlık ortamına sürüklemektedir. Bölgemizde yaşanan şiddetin, hukuksuzluğun ve toplu ölümlerin durdurulması için uluslararası toplumu, hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz. Ayrıca, İletişim Başkanlığımızca hazırlanan 'İsrail'in Yalanları' adlı internet sayfasını çok kıymetli buluyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz"





Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT/ Özel Harekat, Norveç'te Steadfast Duel tatbikatları devam etmektedir. Ayrıca, Bulgaristan'da Poseidon Fiili Mayın Harekatı, Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler, Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Denizaltı ve Denizaltı Savunma Harekatı, Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği, Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front ile Milli Anadolu Kartalı Fiili Uçuşlu Eğitimi ve Torrejon Archer Hava Polisliği tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır"





Aktürk, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu'nun 25 Ekim'de Somali'ye ulaştığını ve gemiler için karşılama töreni düzenlendiğini bildirdi.





Türkiye tarafından 1-15 Kasım arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek Mavi Balina tatbikatı kapsamında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları tarafından 1-3 Kasım arasında Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirileceğini belirten Aktürk, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGERO gemisinin ise 2-5 Kasım arasında Mersin'i ziyaret edeceğini aktardı.





Tuğamiral Aktürk, TSK'nın 25-29 Ekim arasında Denizli'de çıkan orman yangını da dahil olmak üzere bugüne kadar 35 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağladığını belirterek, bu süreçte 114 helikopter ile 3 bin 558 sorti yapıldığını söyledi.





Savunma sanayi

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda geliştirilip üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığına vurgu yaparak, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Orta Menzilli Modern Tanksavar Füzesi'nin (OMTAS) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.





Öğrenci ve personel temin faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, 17 Ekim'de başlayan 2024 yılı tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf subay, eczacı sınıfı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının 3 Kasım'a kadar devam edeceğini, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 2024 yılı pilot sınıfı muvazzaf subay adayı temini başvurularının ise 9 Kasım'a kadar yapılabileceğini hatırlattı.





​​​​​​​Bakanlık kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'a acil iniş yapan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "29 Ekim'de Doğal Kararlılık Harekatı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık'a ait 1 adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter'ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır"





Eurofighter ve F16 konusunda son durum

Bakanlık kaynakları, Eurofighter Typhoon ve F-16 Blok-70 savaş uçağı temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir"





Örtülü ve örtüsüz ambargoların kalkması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türkiye'ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir."





Suriye'nin kuzeyindeki TSK üsleri

Suriye'nin kuzeyindeki TSK'ya ait üs bölgelerine yönelik saldırı haberlerine ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir. Gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok" yanıtını verdi.





Şırnak'ta meydana gelen kaza

Bakanlık kaynakları, Şırnak'ta bir askeri aracın kaza yaptığı ve bazı askerlerin yaralandığına ilişkin iddialara yönelik sorular üzerine, "Yola dökülen yakıt dolayısıyla 'Kirpi' araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla kaza meydana geldi, 12 personelimiz etkilendi. Sağlık durumları iyi. Daha sonra araç yoluna devam etti, personel kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Ciddi bir durum yok." bilgilerini verdi.











