Askerlik yerleri açıklandı: 2024 MSB kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

"Kasım/Aralık 2024 ve Ocak 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla, sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."