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MSB'den Yunanistan açıklaması: Anlaşmaya varıldı

MSB'den Yunanistan açıklaması: Anlaşmaya varıldı

17:026/11/2024, Çarşamba
IHA
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Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ile Güvenlik Arttırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin, "Her iki tarafın 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili açıklama yaptı.


Açıklamada;
"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) Toplantısı’nın yeni turu 6 Kasım 2024 tarihinde İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur.

Toplantıda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir.

Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecektir"
ifadelerine yer verdi.



#MSB
#Yunanistan
#Güvenlik Anlaşması

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