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Irak'ın kuzeyinde terör temizliği devam ediyor: 4 PKK'lı terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyinde terör temizliği devam ediyor: 4 PKK'lı terörist etkisiz

13:586/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi ise ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi"
denildi.



#MSB
#PKK
#terör operasyonu

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