Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Terör inlerine kilit vuruluyor: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat imha edildi

Terör inlerine kilit vuruluyor: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat imha edildi

14:115/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnlerindeyiz" notuyla yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde bir mağara tespit ettiği belirtildi.


Mağarada gizlenmiş şekilde ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın imha edildiği kaydedilen açıklamada,
"Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"
ifadesi kullanıldı.



#MSB
#PKK
#terör operasyonu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Esnafa erken emeklilik yasalaştı mı? Torba yasa esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? 9000'den 7200'e...