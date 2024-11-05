Terör inlerine kilit vuruluyor: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnlerindeyiz" notuyla yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde bir mağara tespit ettiği belirtildi.