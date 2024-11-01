MSB 'Nefesimiz enselerinde!' diyerek açıkladı: İki bölgede 15 terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TUSAŞ’a yapılan hain saldırının ardından örgütün Kuzey Irak ve Suriye’deki cephane ve sığınma alanları başta olmak üzere 120 hedefi SİHA’larla yaptığı operasyonla yerle bir etti. Açıklamada, MİT'in, terör örgütüne karşı planlanan hedefine ulaşılıncaya kadar operasyonlarına devam edeceği vurgulandı.