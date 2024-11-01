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MSB 'Nefesimiz enselerinde!' diyerek açıkladı: İki bölgede 15 terörist öldürüldü

MSB 'Nefesimiz enselerinde!' diyerek açıkladı: İki bölgede 15 terörist öldürüldü

Pınar Görgü
13:571/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlenen 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.


'Nefesimiz enselerinde!'


Açıklamada,
"Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek"
ifadesi yer aldı.



#MSB
#terör eylemi
#PKK

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