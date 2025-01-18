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MSB duyurdu: 21 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 21 terörist daha etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:5318/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada,
"Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Açıklamada, "Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.



#MSB
#Gara
#Pençe-Kilit Operasyonu

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