Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon: Dokuz terörist etkisiz

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak!'
'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak!'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"
denildi.
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