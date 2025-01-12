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Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon: Dokuz terörist etkisiz

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon: Dokuz terörist etkisiz

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:5012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.



'Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak!'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz"
denildi.




#MSB
#terör operasyonu
#Irak

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