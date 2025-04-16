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Suriye'de 14 bin 646 öğretmenin görevlerine geri dönmesi sağlandı

Suriye'de 14 bin 646 öğretmenin görevlerine geri dönmesi sağlandı

14:0216/04/2025, Çarşamba
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Esed rejimi on binlerce kamu çalışanını işinden etmişti.
Esed rejimi on binlerce kamu çalışanını işinden etmişti.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından "devrim yanlısı" oldukları gerekçesiyle görevlerinden alınan öğretmenlerin, yeni yapılan idari düzenlemelerle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görevlerine geri dönmelerine olanak tanındı.

Suriye'de 2011'de patlak veren halk ayaklanmasının ardından yaşanan siyasi tasfiyeler, on binlerce kamu çalışanını işinden etti.


En çok etkilenen kesimlerden biri ise eğitim camiasıydı.


Yeni yönetim, devrik Esed rejimi döneminde görevden alınan öğretmenler için düzenlemeye gitti.


14 bin öğretmene görev iadesi


Suriye İdari Kalkınma Bakanlığı, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde görevinden uzaklaştırılan 14 bin 646 öğretmenin işlerine iade edildiğini açıkladı.



Bakanlıktaki görevlerine dönebilecekler


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi döneminde meslekten uzaklaştırılan eğitim-öğretim personelinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevlerine dönebileceği belirtildi.


"Devrim destekçisi" olmak yüzünden uzaklaştırıldılar


Açıklamada, kararın yeni idari düzenlemeler kapsamında alındığı ifade edilerek, söz konusu 14 bin 646 kişinin daha önce "Suriye devrimine destek verdikleri" gerekçesiyle devrik


Esed rejimi tarafından görevlerinden alındığına dikkati çekildi.


Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması sonrasında binlerce kamu çalışanı, siyasi gerekçelerle ya da rejim karşıtı tutumları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.




#Suriye
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