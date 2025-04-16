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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Şam ziyareti: Gündem Suriye'nin yeniden inşası

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Şam ziyareti: Gündem Suriye'nin yeniden inşası

17:5016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Bolat, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştü.
Bakan Bolat, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam'da Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştüğünü duyurdu. Gündemin yeni Suriye'nin inşası olduğunu belirten Bakan Bolat "İşbirliği imkanlarını tüm boyutlarıyla ele aldık." dedi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik girişimler sürüyor.

Bu kapsamda
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
, Şam'da
Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir
ile bir araya geldi.
Ziyarete ve görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Şam ziyaretimizin ikinci durağında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kurmayları ve çatı kuruluş başkanlarımızla birlikte Şam’da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştük.


İşbirliğimizin daha da aktif hale gelmesinde yeni bir başlangıç olan görüşmemizde, ülkemiz ile Suriye arasındaki kara, deniz, demir ve havayolu taşımacılığının güçlendirmesi ve lojistik alanındaki bağların daha da güçlendirilmesi ile Suriye’nin ulaştırma altyapısının yeniden inşasında işbirliği imkanlarını tüm boyutlarıyla ele aldık.


Güçlü bir ekonomi için güçlü ulaştırmanın ve lojistik ağlarının öneminden hareketle, ülkelerimiz arasındaki gümrük kapılarından geçişlerin daha hızlı ve verimli olarak gerçekleştirilmesi ve Suriye’yi bir transit geçiş üssü haline getirecek transit geçişlere başlanması konularını değerlendirdik. Tarihi Hicaz Yolu’nun ortaya koyduğu vizyonun devamı olarak Suriye ile ulaştırma ağlarımızı güçlendirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."




#Ömer Bolat
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