Bakan Bolat: Firmaların telefonları çalmaya başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat.
Ticaret Bakanı Bolat, dünya genelinde yaşanan belirsizliklere rağmen Türkiye’nin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Firmalarımızın telefonları çalmaya başladı" dedi. Bolat, ABD pazarında doğan yeni fırsatları değerlendirmek için adımlar attıklarını belirtti.
Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 13 Nisan'da Japonya'nın Osaka kentinde başlayacak EXPO 2025'e ilişkin İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Bolat, Türkiye'nin, 18 çeyrektir art arda büyüme trendini devam ettirdiğini, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olduğunu, satın alma gücü paritesine göre de 11'inci büyük ekonomi olduğunu vurguladı.
Bolat,
"Türkiye'nin ekonomik büyüme mimarisini dışa açık büyüme modeli üzerine inşa ettik. Her ne pahasına olursa olsun mal ve hizmet ihracatını artırarak yatırım, üretim, istihdam ve döviz kazanma hedefleri yolunda hızlı koşu içindeyiz. Dünya ticaret savaşlarının en yoğun bir şekilde artık yapıldığı, hızlandığı ve neredeyse kontrolün de ciddi manada kaybedildiği bir süreçte biz yine ihracata dayalı büyüme modeliyle yola devam edeceğiz. Buradan taviz vermeyeceğiz"
dedi.
'Ticareti geliştirme stratejilerimiz var'
'Ticareti geliştirme stratejilerimiz var'
ABD pazarında daha büyük hedefler peşinde koştuklarını ve 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefi için çok yönlü politikaların hazırlandığını dile getiren Bolat,
"Afrika ile yakınlaşma, yeniden Asya, uzak ülkeler ve İslam ülkeleriyle ticareti geliştirme stratejilerimiz var. AB'yle Gümrük Birliği'ni, sorunlarını çözüp, Gümrük Birliği'ni hizmetler sektörüne genişletme hedefimiz var"
diye konuştu.
Dünyada ortalığın toz duman olduğunu söyleyen Bolat,
"Bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Birinci vazifemiz bu. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine ileri hamleler yaparak ihracatımızı artırmak.Kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bolat, "ABD'nin getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi olumlu gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi görece daha avantajlı konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsatlar oluşturmak için harekete geçtik"
diye konuştu.
Bolat, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekerek,
"Bu nedenle çok yönlü ticaret diplomasisi yürüteceğiz"
ifadesini kullandı.
Türkiye'nin avantajlı olabileceği sektörlere ilişkin soru üzerine Bolat, şöyle konuştu:
"Bazı sektörlerde firmalar telefonlarının çaldığını söylemeye başladı. Fiyat, üretim, kapasite soruyorlar. Büyük sipariş geldiğinde firmalarımız tedariki kolayca karşılayamayabilir. Burada şirketlerimizi işlerini birleştirmeye de davet ediyoruz. Büyük siparişler geldiğinde birlikte karşılasınlar."
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