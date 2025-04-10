Bakan Bolat: Firmaların telefonları çalmaya başladı

"Türkiye'nin ekonomik büyüme mimarisini dışa açık büyüme modeli üzerine inşa ettik. Her ne pahasına olursa olsun mal ve hizmet ihracatını artırarak yatırım, üretim, istihdam ve döviz kazanma hedefleri yolunda hızlı koşu içindeyiz. Dünya ticaret savaşlarının en yoğun bir şekilde artık yapıldığı, hızlandığı ve neredeyse kontrolün de ciddi manada kaybedildiği bir süreçte biz yine ihracata dayalı büyüme modeliyle yola devam edeceğiz. Buradan taviz vermeyeceğiz"