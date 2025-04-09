Ticaret Bakanı Bolat'tan vergi tarifesi açıklaması: Avantajlıyız

Türkiye'nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bakan Bolat, "ABD'nin getirdiği yüzde

10'luk ilave gümrük vergisi bizim açımızdan olumlu bir gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi göreceli olarak daha avantajlı bir konuma getirdi.