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Ticaret Bakanı Bolat'tan vergi tarifesi açıklaması: Avantajlıyız

Ticaret Bakanı Bolat'tan vergi tarifesi açıklaması: Avantajlıyız

12:029/04/2025, Çarşamba
IHA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında Türkiye tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında Türkiye tarafından izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileriyle ilgili değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bu gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu, sektörlerle yakın temas içinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bakan Bolat,
"Ortada ciddi bir belirsizlik var, ancak biz bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Bu bizim birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine hamleler yaparak ihracatımızı artırmak. Bu doğrultuda kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz"
dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

'Avantajlı konuma geldik'

Türkiye'nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bakan Bolat, "ABD'nin getirdiği yüzde
10'luk ilave gümrük vergisi bizim açımızdan olumlu bir gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi göreceli olarak daha avantajlı bir konuma getirdi.
ABD pazarında yeni fırsatlar oluşturmak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ayrıca, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekerek, "Bu nedenle çok yönlü bir ticaret diplomasisi yürüteceğiz" dedi.



#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
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