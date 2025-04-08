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Ticaret Bakanı Ömer Bolat limon ihracatına dair açıklama yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat limon ihracatına dair açıklama yaptı

16:098/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
DHA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limon ihracatına yönelik geçici kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu. Bakan Bolat, iç piyasadaki fiyat gelişmelerinin yakından takip edilmeye devam edileceğini ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limon ihracatına yönelik geçici kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu. Bakan Bolat, iç piyasadaki fiyat gelişmelerinin yakından takip edilmeye devam edileceğini ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, limon ihracatına yönelik geçici kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Bakan Bolat, iç piyasadaki fiyat gelişmelerinin yakından takip edilmeye devam edileceğini ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtirken, "Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir. " dedi.


Ne olmuştu?

Bakan Bolat: "Son dönemlerde ülkemizin belirli gölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının durdurulması kararı alınmıştır." sözleri ile limon ihracatı durdurulmuştu.



#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#Limon
#İhracat
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