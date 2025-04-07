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Bakan Bolat: Türkiye oyun kurucu olmayı sürdürecek

Bakan Bolat: Türkiye oyun kurucu olmayı sürdürecek

15:487/04/2025, Pazartesi
DHA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 14'üncü AIM Kongresi kapsamında düzenlenen ‘Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar' başlıklı panelin açılışında konuştu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 14'üncü AIM Kongresi kapsamında düzenlenen ‘Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar' başlıklı panelin açılışında konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, küresel yatırım trendlerinde oyun kurucu olmayı sürdürecek, küresel ve bölgesel düzeydeki iş birliği platformlarında aktif rol oynamaya devam edecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 14'üncü AIM Kongresi kapsamında düzenlenen ‘Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar' başlıklı panelin açılışında konuştu.

'Oyun kurucu olmayı sürdüreceğiz'

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14'üncü AIM Kongresi kapsamında düzenlenen ‘Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar' başlıklı panelin açılışında bir konuşma gerçekleştirdim. Konuşmamızda; tedarik zincirindeki kırılmalar, lojistik zorluklar, jeopolitik riskler gibi zorlu küresel ekonomik şartlara rağmen adil rekabet ve karşılıklı fayda temelinde yatırım fırsatlarının sürdüğünü, bu kapsamda bölgesel ve küresel iş birliğinin önemli olduğunu vurguladım. Ayrıca, ülkemizin, yatırımcılara son derece elverişli imkanlar sağlayan güçlü yatırım ortamı sayesinde, son 20 yılda 275 milyar dolara ulaşan yabancı yatırımı çekmeyi başardığını ifade ederek, bu kapsamdaki ekonomik başarımızın ana hatlarına dikkat çektim ve sürdürülebilir ekonomi için inşa ettiğimiz ve her gün daha da geliştirdiğimiz rekabetçi piyasaların önemine değindim. Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde, ülkemiz, küresel yatırım trendlerinde oyun kurucu olmayı sürdürecek ve küresel ve bölgesel düzeydeki iş birliği platformlarında aktif rol oynamaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.



#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#Birleşik Arap Emirlikleri
#Ekonomi

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