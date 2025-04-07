Bakan Bolat 'Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi' açılış törenine katıldı

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerimiz kapsamında bu yıl on dördüncüsü düzenlenen, geçen yıl 179 ülkeden 13 bin kişinin katıldığı Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi (Annual Investment Meeting-AIM Congress) açılış törenine iştirak ettik. Açılış töreni sonrasında katılımcı ülke bakanlarıyla birlikte fuar alanındaki ülke stantlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.