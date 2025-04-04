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Bakan Bolat: Trump'ın vergileri Türkiye için avantaj olabilir

Bakan Bolat: Trump'ın vergileri Türkiye için avantaj olabilir

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:204/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ABD'nin gümrük vergisi kararıyla ilgili olarak "ABD pazarında rekabet avantajımız var. Vergiden kısmen etkileneceğiz ama diğer ülkeler daha fazla. Trump'ın vergileri Türkiye için avantaj olabilir." dedi.

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, ABD'nin gümrük vergisi kararıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bolat'ın açıklamaları şöyle;

ABD pazarında rekabet avantajımız var. Vergiden kısmen etkileneceğiz ama diğer ülkeler daha fazla etkilenecek.

Trump'ın vergileri Türkiye için avantaj olabilir.

Ciddi rekabet fırtınaları olacak. Bu konuda son derece dikkatliyiz, gerekli tedbirleri alıyoruz.

Buna göre pozisyonumuzu hazırladık. Mayıs'taki ziyaretimizde ek vergileri de ele alacağız. Trump müzakereye açık olduğunu söyledi.


ABD'nin yeni vergi kararları


ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yeni vergi tarifelerini açıkladı. Trump kendilerine zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını belirterek "ABD'nin altın çağı geri geliyor. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı ilan edeceğiz" dedi.


Trump "Çin, ABD'ye yüzde 67 vergi uyguluyor. Biz yüzde 34 vergi uygulayacağız. Avrupa Birliği zor bir rakip. Bizi soydular. Biz de yüzde 20 vergi getiriyoruz." açıklamasını yaptı.


Trump ayrıca Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İngiltere'ye yüzde 10, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Tayvan'a yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26, Malezya'ya yüzde 24 vergi tarifesi açıkladı.


Türkiye, yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer alıyor.


Meksika ve Kanada, Beyaz Saray'ın yayınladığı uzun tarife listesinin dışında kaldı.


ABD Başkanı, Tayland, Hindistan, Vietnam ve diğer ülkeleri ABD ürünlerine yönelik haksız tarife politikaları ve vergi rejimleri nedeniyle eleştirdi.


Trump karşılıklı tarifelerin ABD'de "tüketicilere daha güçlü rekabet ve daha düşük fiyatlar" getireceğini söyledi.


Trump konuşmasında, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını hatırlattı.



#Ömer Bolat
#ticaret
#ekonomi

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