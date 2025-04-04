Bakan Bolat: Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik

Bayramdan iki gün önce 28 Mart'ta 2 milyar 65 milyon dolar günlük ihracat yapıldı. 35 milyon dolar daha olsaydı en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşmış olacaktık.

İthalatımızda da yüzde 4.6'lık artış var, ithalatımızda 30.7 milyar dolar olarak ithalatımız gerçekleşti. Geçen yıl Mart ayında 30 milyar dolardı. Bunun en önemli sebebi doğal gaz ve LNG ithalatımızdaki miktar ve değer olarak artış olmuştur. Geçen yıl 1.4 milyar dolar olan ithalat bu sene 2.9 milyar dolar oldu. Enerji ve altın ithalatını düştüğümüzde ithalatımızda kayda değer artış yoktur. Yüzde 0.9 artış vardır.