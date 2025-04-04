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Bakan Bolat: Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik

Bakan Bolat: Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik

10:444/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var." dedi. Bolat, "Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Mart ayında tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. İhracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi.

Aylık ihracatlarımızda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 5'inci ihracatıdır. Son 22 ayın 13'ünde aylık ihracat rekoru kırmış durumdayız. Yıllıklandırılmış son 12 ayda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık, 263.4 milyar dolar mal ihracatına ulaştık. Yıllıkta yüzde 2.1 artış demektir.

Bayramdan iki gün önce 28 Mart'ta 2 milyar 65 milyon dolar günlük ihracat yapıldı. 35 milyon dolar daha olsaydı en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşmış olacaktık.

İthalatımızda da yüzde 4.6'lık artış var, ithalatımızda 30.7 milyar dolar olarak ithalatımız gerçekleşti. Geçen yıl Mart ayında 30 milyar dolardı. Bunun en önemli sebebi doğal gaz ve LNG ithalatımızdaki miktar ve değer olarak artış olmuştur. Geçen yıl 1.4 milyar dolar olan ithalat bu sene 2.9 milyar dolar oldu. Enerji ve altın ithalatını düştüğümüzde ithalatımızda kayda değer artış yoktur. Yüzde 0.9 artış vardır.



#Ömer Bolat
#İhracat
#Ekonomi

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