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İspanya Başbakanı Sanchez: Ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz

İspanya Başbakanı Sanchez: Ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz

12:069/04/2025, Çarşamba
AA
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Vietnam'ın Başbakanı Pham Minh Chinh.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Vietnam'ın Başbakanı Pham Minh Chinh.

İspanya Başbakanı Sanchez, ABD'nin gümrük tarifelerini artırarak başlattığı ticaret savaşının kazananının olmayacağını savundu. Sanchez, Trump'a gönderme yaparak, "Kimse bir ticaret savaşıyla ilgilenmiyor ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz." ifadelerini kullandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı konuşmada, "Halkımızın kalkınması ve refahı için serbest ticaretin kararlı savunucularıyız. Kimse bir ticaret savaşıyla ilgilenmiyor. Ticaret savaşlarıyla kimse kazanamaz." dedi.


İspanya Başbakanı, ticaret savaşlarında
"başta orta sınıf ve işçiler olmak üzere herkesin kaybettiğini"
dile getirdi.

İki ülke arasında güçlü işbirliği

Diğer yandan başbakan olarak ilk kez Vietnam'a giden Sanchez, İspanya ve Vietnam'ın, iklim değişikliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma gibi önemli güncel zorlukları aşmakta işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi.


İspanya'nın Vietnam'ın kalkınma yolundaki ilerleyişini önemsediğini ve desteklemek istediğini kaydeden Sanchez, "İspanya ve Vietnam dünyanın en dinamik ekonomileri arasında yer alıyor. Kapsamlı bir stratejik ilişkiye doğru ilerlemek için anlaşma imzalamak üzere bir araya geldik. Tarım ve balıkçılık gibi önemli sektörlerde işbirliğimizi güçlendirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.


Vietnam, AB ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için İspanya'nın desteğini istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 46 ile en yüksek oranda gümrük vergisi getirdiği ülkelerden biri olan Vietnam'ın Başbakanı Pham Minh Chinh de ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile serbest ticaret anlaşması imzalaması için İspanya'nın desteğini istedi.


Chinh, "Ülkemizin kuruluşunun 80. yılını, yeniden birleşmesinin 50. yılını kutluyoruz. Faşizmle ve yeni emperyalizmle karşı karşıyayız. Ülkeyi yeniden birleştirmeyi başardık ama o savaşın sonuçlarını hep hissettik. Daha sonra Kamboçya'da insanlığa karşı işlenen suçlarla da karşı karşıya kaldık. 40 yılı aşkın bir mücadele sürecimiz var. Şimdi biz de birçok zorlukla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.


Sanchez'in, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Tarım Bakanı Luis Planas ve bir grup İspanyol iş insanı eşliğinde çıktığı Asya ziyaretinin ikinci durağı Çin olacak.

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