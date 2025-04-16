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Suriye'de yeni dönem: 175 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü

Suriye'de yeni dönem: 175 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü

Oğuzhan Ürüşan
16:5716/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 9 Aralık 2024’ten 13 Nisan 2025’e kadar geçen dört aylık süreçte 175 bin 512 Suriyeli, “gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” bir şekilde ülkelerine döndü. Bu rakam, 33 bin 730 aileyi kapsıyor.

Türkiye, yıllardır yürüttüğü göç yönetimi politikalarında yeni bir döneme girdi.

12 YILIN ARDINDAN SURİYE'YE BARIŞ GELDİ

Söz konusu gelişme, Suriye'de yaklaşık 12 yıldır süren iç savaşın ardından yaşanan en önemli kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esed’in ülkeyi terk etmesiyle birlikte Suriye’deki siyasi tablo köklü biçimde değişmiş, bölgedeki zulüm dönemi sona ermişti. Bu gelişmeyle birlikte, Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri de ivme kazandı.

1 MİLYONA YAKIN GERİ DÖNÜŞ

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 13 Nisan 2025 tarihli açıklamasına göre, 2017’den bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı 915 bin 515’e ulaştı. Bu dönüşlerin tamamı, uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun olarak, gönüllülük esasına dayalı şekilde gerçekleşti.

Gönüllü geri dönüşlerin en yoğun şekilde gerçekleştiği sınır kapılarının başında Hatay'daki Cilvegözü Kapısı yer aldı. Bu kapıdan 87 bin 867 kişi ülkesine döndü. Cilvegözü'nü, 63 bin 532 kişinin geçtiği Kilis/Öncüpınar Sınır Kapısı izledi. Hatay’daki Yayladağı Sınır Kapısı’ndan 10 bin 151, Gaziantep/Karkamış’tan 7 bin 127, Hatay/Zeytindalı’ndan 5 bin 410 ve Şanlıurfa/Akçakale’den ise bin 425 kişi dönüş yaptı.

#İçişleri Bakanlığı
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