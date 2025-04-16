Suriye'de yeni dönem: 175 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü

Türkiye, yıllardır yürüttüğü göç yönetimi politikalarında yeni bir döneme girdi.

12 YILIN ARDINDAN SURİYE'YE BARIŞ GELDİ

Söz konusu gelişme, Suriye'de yaklaşık 12 yıldır süren iç savaşın ardından yaşanan en önemli kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. 8 Aralık 2024’te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esed’in ülkeyi terk etmesiyle birlikte Suriye’deki siyasi tablo köklü biçimde değişmiş, bölgedeki zulüm dönemi sona ermişti. Bu gelişmeyle birlikte, Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri de ivme kazandı.

1 MİLYONA YAKIN GERİ DÖNÜŞ

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 13 Nisan 2025 tarihli açıklamasına göre, 2017’den bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı 915 bin 515’e ulaştı. Bu dönüşlerin tamamı, uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun olarak, gönüllülük esasına dayalı şekilde gerçekleşti.