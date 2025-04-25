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Suriye'ye göreve giden polisler dualarla uğurlandı

Suriye'ye göreve giden polisler dualarla uğurlandı

21:0425/04/2025, Cuma
AA
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Özel harekat polisleri dualarla uğurlandı
Özel harekat polisleri dualarla uğurlandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Suriye'de görev yapacak olan özel harekat polisleri için düzenledikleri törende görev yerlerine dualar ile uğurlandı.

Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ile özel harekat polisleri katıldı.

Suriye'de görev yapacak özel harekat polisleri
Törende konuşan Vali Yılmaz, Suriye'de görev yapacak polislere kolaylık dileyerek,
"Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün, Cenabıallah'tan duamız, niyazımız budur. Sizleri çok seviyoruz, lütfen kendinize dikkat edin."
dedi.

Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.



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