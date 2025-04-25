Suriye'ye göreve giden polisler dualarla uğurlandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, Suriye'de görev yapacak olan özel harekat polisleri için düzenledikleri törende görev yerlerine dualar ile uğurlandı.
Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez ile özel harekat polisleri katıldı.
Konuşmaların ardından timler, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.