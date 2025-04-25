Suriye'ye göreve giden polisler dualarla uğurlandı

"Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Dualarımız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün, Cenabıallah'tan duamız, niyazımız budur. Sizleri çok seviyoruz, lütfen kendinize dikkat edin."