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ABD'de 6 yaşındaki Filistin kökenli çocuğu öldüren kişiye 53 yıl hapis cezası

ABD'de 6 yaşındaki Filistin kökenli çocuğu öldüren kişiye 53 yıl hapis cezası

00:273/05/2025, Cumartesi
AA
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Katil, 6 yaşındaki çocuğu öldürmesindeki motivasyonun çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması olduğunu ifade etti.
Katil, 6 yaşındaki çocuğu öldürmesindeki motivasyonun çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması olduğunu ifade etti.

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı Wadea Al-Fayoume'yi 26 bıçak darbesiyle öldüren Joseph Czuba, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Wadea'nın babası Oday Al-Fayoume, artan nefret suçu ve saldırıya teşvik ettiği için katilin yanı sıra İsrail'i ve Joe Biden'ı da suçladı.

ABD'nin Chicago kentinde görülen davada mahkeme, 2023 yılında 6 yaşındaki Filistin kökenli Amerikalı çocuğu öldüren ve annesini ağır yaralayan Czuba ile ilgili hükmünü açıkladı.

Mahkeme, martta jüri tarafından "cinayet" ve "nefret" suçlarından suçlu bulunan Amerikalı Czuba için 53 yıl hapis cezası verdi.

Hakim, savunma ekibinin, "Czuba'nın adil yargılanmadığı" yönündeki itirazını da reddetti.

Savunma tarafı, cezanın yeniden gözden geçirilmesi için başvuruda bulunurken, bu duruşmanın 7 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Filistin kökenli Amerikalı 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 14 Ekim 2023'te 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will İlçesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun
"çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması"
olduğu iddia edilmişti.

Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

Wadea'nın babası Oday Al-Fayoume, olayın birinci yılında açıklamalarda bulunarak,
"O hala kalbimde yaşıyor. Onunla konuşuyorum, onu duyuyorum, onu görüyorum. Şu anda iyi bir yerde olduğunu biliyorum."
ifadelerini kullanmıştı.

Al-Fayoume, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Czuba'nın dışında, medyayı, İsrail'i ve dönemin ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlamıştı. Al-Fayoume, Biden'ın 7 Ekim'den hemen sonraki açıklamalarının Czuba'yı saldırıya teşvik ettiğini savunmuştu.



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