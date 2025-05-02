Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Bureyc kampının doğusu ile Nusayrat kampının kuzeyini hedef aldı.
Han Yunus'ta İsrail ordusunun Şeyh Nasır Mahallesi'nde bir evi hedef alması nedeniyle bir bebek ve bir yaşlı kadın da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu bir anne ve 2 çocuğu yaralandı.
Han Yunus'un güneyindeki Menara Mahallesi'nde de İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.
Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde İsrail ordusu binaları havaya uçurdu.
İsrail ordusuna ait dronlar, Gazze kentinin doğusunda Türkmen ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.
İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında bir tarım arazisini bombaladı.