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Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

10:482/05/2025, Cuma
AA
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Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,
İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde El-Ehli Spor Kulübü yakınındaki bir evi bombaladı, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri de Bureyc kampının doğusu ile Nusayrat kampının kuzeyini hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Kiyzan en-Neccar bölgesinde daha önce İsrail saldırılarında yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta İsrail ordusunun Şeyh Nasır Mahallesi'nde bir evi hedef alması nedeniyle bir bebek ve bir yaşlı kadın da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu bir anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Han Yunus'un güneyindeki Menara Mahallesi'nde de İsrail savaş uçakları bir evi bombaladı.

Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde İsrail ordusu binaları havaya uçurdu.

İsrail ordusuna ait dronlar, Gazze kentinin doğusunda Türkmen ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

İsrail savaş uçakları da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında bir tarım arazisini bombaladı.

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