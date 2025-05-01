Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 418'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 418'e yükseldi

15:431/05/2025, четверг
AA
Sonraki haber
İsrail yine saldırdı
İsrail yine saldırdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 18 artarak 52 bin 418'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 18 ölü ve 77 yaralının getirildiği kaydedildi.


YouTube
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 52 bin 418'e yükseldi
Dünya
01 мая, четверг

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 326 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 418'e, yaralıların sayısının da 118 bin 91'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



#Gazze
#İsrail
#can kayb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
T10F TEKNOFEST'te tanıtıldı! TOGG'un yeni sedan modeli T10F fiyatı ne kadar olacak, ne zaman çıkacak?