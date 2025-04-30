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Gazze'de can kaybı 52 bin 400'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 52 bin 400'e yükseldi

13:0730/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
AA
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Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 35 ölü ve 109 yaralı getirildi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 35 ölü ve 109 yaralı getirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 52 bin 400'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 35 ölü ve 109 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 308 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 973 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 400'e, yaralıların sayısının da 118 bin 14'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.




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