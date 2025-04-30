Gazze'de son 24 saatte 35 can kaybı

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının 2 bin 308'e, yaralı sayısının ise 5 bin 973'e yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri hayatını kaybedenlerin sayısının ise 52 bin 400'e, yaralı sayısının 118 bin 14'e ulaştığı aktarıldı.