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İsrail Gazze'ye yapılan yardımları engellemeye devam ediyor

İsrail Gazze'ye yapılan yardımları engellemeye devam ediyor

10:1830/04/2025, Çarşamba
DHA
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Gazze'ye yapılan yardımlar engelleniyor.
Gazze'ye yapılan yardımlar engelleniyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in 2 aydır Gazze'ye tüm insani yardımları engellediğini, yardımın baskı aracı olarak kullanılamayacağını ve yardım sağlamanın müzakereye açık olmadığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin meselesine ilişkin açık oturum düzenlendi. Guterres yaptığı konuşmada, İsrail'in iki aydır Gazze'ye tüm insani yardımları engellediğini, yardımın baskı aracı olarak kullanılamayacağını ve yardım sağlamanın müzakereye açık olmadığını söyledi. Gazze'deki yıkıma dikkati çeken Guterres, BMGK'nın da uluslararası hukuk çerçevesinde Gazze Şeridi'nde demografik ya da toprakla ilgili herhangi bir değişiklik girişimini reddettiğini vurguladı.

Guterres, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır" dedi. Guterres, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozduğunu belirterek, "O tarihten bu yana, İsrail'in hava saldırıları ve askeri operasyonları sonucu Gazze'de aralarında kadınlar, çocuklar, gazeteciler ve insani yardım çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin Filistinli hayatını kaybetti" diye konuştu.


Guterres, yardım girişlerinin derhal yeniden başlatılması, BM personelinin ve insani yardım ortaklarının güvenliğinin sağlanması, BM kurumlarının, insani ilkeler olan insanlık, tarafsızlık, yansızlık ve bağımsızlığa tam saygı içinde çalışmasına izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.



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