Suriye’de yeni İsrail provokasyonu

Dürzi ve Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Cermana beldesinde, sosyal medyada yayınlanan ve Hz. Muhammed’e (s.a.v) ağza alınmayacak hakaretler içeren bir ses kaydı beldede şiddetli çatışmalar yaşanmasına sebep oldu. Ses kaydını bahane eden silahlı bir grup, beldede bulunan Dürzilerin oluşturduğu “Cermana Kalkanı Tugayı” ve “Kerame Tugayı”na bağlı unsurlarla çatışmaya başladı. Çatışmalarda Dürzi gruplardan 5, saldırıyı gerçekleştiren silahlı gruptan ise 3 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Olayların ardından Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Cermana’da çatışan silahlılar arasında hükümete bağlı bir grubun olmadığı bildirildi. Sabah saatlerinde ise Suriye ordusuna bağlı kuvvetler, zırhlı araçlarla beldeye girerek kontrolü sağlamaya başladı. Bu sırada Dürzi Kerame Tugayı’na bağlı unsurlar ile hükümete bağlı kuvvetler arasında da çatışmalar yaşandı. Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin güneyinde sık sık saldırılar düzenleyen İsrail de Dürzi grupları kışkırtmaya devam ediyor. İsrail yönetimi, son olaylar öncesinde de Dürzilerin yeni yönetime karşı harekete geçmesi için bir takım kışkırtıcı açıklamalar yapmıştı.





SES KAYDININ SAHİBİ ARANIYOR

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, Cermana’da hükümet güçlerinin güvenliği sağlamak için konuşlanmaya başladığı ve çatışmalarda taraf olmadığı bildirildi. Peygamber'e hakaret içeren ses kaydıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığına işaret edilen açıklamada, yapılan ses testlerinin ardından kaydın bu şahsa ait olmadığının anlaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, ses kaydının kim tarafından yayınlandığının araştırılmaya devam ettiği kaydedildi. Buna karşılık, başkent Şam’daki Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalık bir grup, ses kaydını kınayarak, azınlıklar üzerinden yapılan kışkırtmaları protesto etti.





NETANYAHU VE KATZ CERMANA’YI İŞARET ETMİŞTİ

Esed rejiminin 8 Aralık 2024’te yıkılmasından bu yana Dürzileri bahane ederek Suriye’nin iç işlerine karışan İsrail’den, ses kaydının yayınlanmasından önce gelen üst düzey açıklama dikkat çekiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, cumartesi günü yayınladıkları bildiride, İsrail’in Cermana’daki Dürzilere kendilerini savunmaları için destek vermeye hazır olduğu vurgulanarak, Suriye hükümetinin Cermana’daki Dürzi gruplarla çatışması halinde Suriye kuvvetlerinin vurulacağı yönünde tehditlere yer verilmişti. Hz. Muhammed’e (s.a.v) hakaret içeren ses kaydının Netanyahu ve Katz tarafından yapılan bu açıklamanın hemen ardından yayınlanması ve kim tarafından yayınlandığının henüz tespit edilememesi fitne ateşinin İsrail tarafından yakılmış olabileceği ihtimalini akla getirdi.





DÜRZİLER: KİMSENİN KORUMASINA İHTİYACIMIZ YOK

Olayların ardından Suveyde’deki üst düzey Dürzi liderler, çatışmanın daha fazla büyüyerek İsrail’e müdahale için bahane oluşturmasını engellemek için Cermana’ya gitti. Beldeye giden liderlerden biri olan en büyük Dürzi silahlı grup Ricalu’l Kerame’nin lideri Leys el-Bel’us, beldedeki karışıklığın çözüm yoluna girdiğini belirterek, “Hiçbir dış korumaya ihtiyacımız yoktur. Bizler, Suriye’nin birlik olmasını istiyoruz” diye konuştu. Ziyaretin ardından Dürzi şeyler tarafından El-Cezire’ye verilen ortak açıklamada da, İsrail’in korumasına ihtiyaç olmadığı vurgulanarak, “Bölge halkı Müslüman ve Arap’tır. İlk günden itibaren Esed rejimine karşı mücadele etmiştir. Bizler diyalogdan yana olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Netanyahu’yu, Suriye’ye yönelik müdahalelerinde Dürzileri kullanmaması yönünde uyarıyoruz” ifadeleri yer aldı.



