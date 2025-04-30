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İsrail'in saldırılarında uzuvlarını kaybetmişlerdi: Ablukadan dolayı protezlere ulaşamıyorlar

İsrail'in saldırılarında uzuvlarını kaybetmişlerdi: Ablukadan dolayı protezlere ulaşamıyorlar

13:1230/04/2025, Çarşamba
AA
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uzuv kaybı yaşayan çoğu çocuk binlerce Filistinli, tıbbi ekipman ve araç sıkıntısı nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uzuv kaybı yaşayan çoğu çocuk binlerce Filistinli, tıbbi ekipman ve araç sıkıntısı nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde uzuv kaybı yaşayan çoğu çocuk binlerce Filistinli, tıbbi ekipman ve araç sıkıntısı nedeniyle gelişmiş protezlere ulaşamıyor.

Birleşmiş Milletlere göre, nüfusuna oranla dünyada en fazla ampute çocuk sayısına sahip Gazze'de, İsrail ordusunun ağır bombardımanın yanı sıra sınır kapılarını da kapalı tutması bölgedeki tıbbi ekipman sıkıntısını had safhaya taşıyor.

Buna bağlı olarak bölgede protez üretim merkezleri için gereken tıbbi ekipman ve araçların çok kısıtlı olduğu, uzuv kaybı yaşayan Filistinlilerin gelişmiş protezlerden mahrum kaldığı belirtiliyor.

Gazze kentindeki Belediye Yapay Uzuvlar ve Felç Merkezi'nde tedavi gören Filistinli Raid Ebu Kes (sağda) ile oğlu Mahmud (solda), yaşadıkları saldırıyı ve tedavi süreçleri ile alakalı AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



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