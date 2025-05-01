Gazze'den dünyaya çağrı: Açlıktan ölen çocukları kurtarın

Sağlık Bakanlığından 23 Nisan'da yapılan açıklamada, 5 yaşındaki Usame Rakab'ın, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre en şiddetli evre olan beşinci evre yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılmıştı. Kudüs Haber Ağı'nın 25 Nisan'da X hesabından paylaşılan görüntülerde ise Usame'nin annesi Menal Rakab, oğlunun yetersiz beslenme nedeniyle 14 ila 16 kilogram olması gereken ağırlığının 9 kilograma kadar düştüğünü söylemişti.