Gazze'de insanlık ölüyor: İlaçları da kalmadı

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), işgalci İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 2 Mart'tan beri sıkı abluka uyguladığı Gazze’de, gıdadan sonra ilaç stoklarının da tükendiğini bildirdi. UNRWA'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gazze'de temel ilaçların yarısından fazlasının tükendiği ya da en fazla bir ay yetecek kadar ilaç bulunduğu uyarısı yapıldı. Yaşanan ilaç sıkıntısı daha önce de pek çok kez Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bakanlıktan 15 Nisan'da yapılan açıklamada, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinden kalp kateterizasyonu ve açık kalp cerrahisinin yüzde 99, anne ve çocuk sağlığının yüzde 51, böbrek ve hemodiyalizin yüzde 45, ortopedi cerrahisinin yüzde 87 ve göz ameliyatlarının yüzde 73 oranında etkilendiği kaydedilmişti. Açlık krizinin de büyüdüğü Gazze'de 65 bin kişinin beslenme sorunu nedeniyle yıkılan hastanelere ve tıp merkezlerine nakledildiği belirtildi.