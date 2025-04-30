Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazzeli çocuklara psikolojik destek için etkinlik düzenlendi

Gazzeli çocuklara psikolojik destek için etkinlik düzenlendi

14:1430/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
(UNRWA) Ruh Sağlığı Birimi, İsrail saldırıları nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukları savaş psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla oyun etkinliği düzenledi.
(UNRWA) Ruh Sağlığı Birimi, İsrail saldırıları nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukları savaş psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla oyun etkinliği düzenledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Filstinli çocuklar için oyun etkinliği düzenledi.

Gazze kentinde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Ruh Sağlığı Birimi, İsrail saldırıları nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukları savaş psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla oyun etkinliği düzenledi. UNRWA'ya bağlı barınma merkezlerinde kalan çocukların savaş nedeniyle yaşadığı psikolojik travmalardan kaynaklanan stres ve gerginliği azaltmak amacıyla, kentteki Tel el-Hava Kız Okulu'nda çeşitli etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirildi.

#gazze
#savaş
#çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
6.2'lik İstanbul depreminde hasar gören okullar boşaltıldı