Gazzeli çocuklara psikolojik destek için etkinlik düzenlendi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Filstinli çocuklar için oyun etkinliği düzenledi.
Gazze kentinde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Ruh Sağlığı Birimi, İsrail saldırıları nedeniyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukları savaş psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla oyun etkinliği düzenledi. UNRWA'ya bağlı barınma merkezlerinde kalan çocukların savaş nedeniyle yaşadığı psikolojik travmalardan kaynaklanan stres ve gerginliği azaltmak amacıyla, kentteki Tel el-Hava Kız Okulu'nda çeşitli etkinlik ve aktiviteler gerçekleştirildi.