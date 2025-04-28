Hayatta kalabilmek için ‘hayvan yemi’ yiyorlar

Gazze’de uluslararası insani yardım kuruluşlarının gıda stoklarının tükenmesiyle birlikte genel açlık durumu etkisini daha fazla hissettiriyor. İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart’tan beri 55 gündür Gazze’ye herhangi bir insani yardım maddesinin girişine izin vermemesi yüzünden insanlar, kalan son hayvan yemleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail kuvvetlerinin 18 Mart’ta ateşkesi de bozarak saldırılarına yeniden başlamasından bu yana binlerce insan yaşamını yitirdi. Keyfi tahliye emirleri yüzünden yarım milyondan fazla sivil yerlerinden oldu. Bütün bu ihlallerden bir şekilde kurtulup hayatta kalanlar ise kuşatmanın sebep olduğu açlıktan ölmekle karşı karşıya.





HER GAZZELİ ORTALAMA 18 KİLO ZAYIFLADI

Sağlık alanında uluslararası araştırmalar hazırlayan Biomedcentral (BMC) araştırma merkezinin Gazze'de 495 Filistinli üzerinde yaptığı araştırmaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri süren kuşatması nedeniyle Gazze'de bulunan herkes ortalama 18 kilo zayıfladı. Yaşları 13-83 arasında değişen 330'u erkek, 167'si kadın yetişkin (diğerleri çocuk) üzerinde yapılan araştırmaya göre, saldırılar öncesi yetişkinlerin ortalama 82 olan kilosu, kuşatma yüzünden yaşanan açlık 66 kiloya geriledi. BMC'nin araştırmasında, Gazze'de yaşanan gıda güvensizliği ve stokların tükenmesi nedeniyle insanların hayatta kalmak için hayvan yemi tüketmeye başladığının altı çizildi.





EN FAZLA ETKİLENEN ÇOCUKLAR

Açlığa mahkum etme politikasından en fazla çocuklar etkileniyor. Gazze’deki açlık durumuna ilişkin OCHA tarafından yayınlanan verilere göre, Gazze'nin kuzeyinde muayene edilen yaklaşık 1300 çocuğun 80'inde akut yetersiz beslenme görüldü.





SINIR TANIMAYAN BİR SAVAŞ

İsrail ordusunun tam kuşatması nedeniyle Gazze’ye gıda ve ilaç ulaştıramayan insani yardım kurumlarından Dünya Gıda Programı (WFP), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’deki gıda ve ilaç stoklarının tükendiğini bildirdi. BM’nin “UN News” adlı haber sitesine açıklamalar yapan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Görevlisi Jonathan Whittall, İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı kuşatma ve saldırıları “Sınır tanımayan bir savaş” olarak niteledi. Whittall, "Gazze'de gelecek günler kritik olacak. Bugün, Gazze'de insanlar hayatta kalamıyor. Bombalar ve mermilerle öldürülmeyenler yavaşça ölüyor." ifadelerini kullandı.





AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Açıklamasında, "Siviller gibi insani yardım personeli, ilk yardım ekipleri ve gazeteciler de öldürülüyor" diye konuşan Whittall, Gazze'deki durumun savaşa dahi benzemediğini vurguladı. İnsani yardımın engellenmesinin silah olarak kullanıldığına dikkati çeken Whittall, "İnsani yardımdan yoksun bırakmak meşrulaştırılamaz ve bu asla silah olarak kullanılmamalı" dedi. Whittall, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu. Gazze'de insani yardım kuruluşlarının, tedarik hatlarının yok olması nedeniyle sivillerin artan ihtiyaçları karşılayamadığını aktaran Whittall, yerinden edilen ailelerin barınacak yerinin kalmadığını, katı atıkların sokaklarda biriktiğini ve temizlemek için malzeme olmadığını da belirtti.





TEL AVİV’DE KUŞATMA PROTESTO EDİLDİ

Gazze’de bu dram 18 aydır devam ederken, sınırın öte tarafında bulunan İsrail vatandaşı Yahudiler bile artık kuşatmaya isyan ediyor. Dün, başkent Tel Aviv’de, “Boş Tencereler” sloganıyla düzenlenen protesto eylemine katılan yüzlerce kişi, ellerinde taşıdıkları boş tencerelerle Gazze’deki duruma dikkat çekti.





47 kişiyi daha katletti

İsrail ordusu dün de gün boyu katliamlarını sürdürdü. Terör devleti, sabah saatlerinden akşama kadar Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 Filistinli yaşamını yitirdi.





15 GAZETECİ ÖLDÜRDÜ

İşgalci İsrail ordusu, bu yılın başından beri 15 Filistinli gazeteciyi daha öldürdü. Filistin Gazeteciler Sendikası’na bağlı Özgürlükler Komitesi'nce hazırlanan rapora göre, İsrail güçleri, bu süreçte 15 gazeteci öldürmesinin yanı sıra, 11 gazeteciyi de yaraladı.



