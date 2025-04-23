Gazze tüm imkansızlıklara rağmen hayata tutunuyor: Bidondan protez

Terör devleti İsrail’in haftalardır Gazze’ye yardımların girişlerini kapatması nedeniyle Gazzeli teknisyenler atık malzemelerden yapay uzuv üretmek zorunda kalıyor. Gazze Kızılayı, soykırım sırasında 6 bine yakın Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğini belirtti. Gazze’deki teknisyenler ise işgalci İsrail'in ablukası nedeniyle yaralılar için protez kol ve bacak yapmak için gereken tıbbi malzemeleri alamamaları nedeniyle geri dönüştürülmüş malzemelerden yapay uzuvlar üretiyor. Kısıtlı imkanlarla üretilen bu protezler, sakat bırakılan Gazzelilere yaşam ümidi sunuyor. İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazından toplanan plastik bidonlar, mobilya parçaları, keresteler, metal teller ve gereçler, laboratuvarda kesilip birleştirilerek protez kol ve bacaklar üretiliyor.





TÜM HALK EVSİZ KALDI

Gazze’de yerel sağlık yetkilileri, 7 Ekim’den sonra Gazze'de 51 binden fazla Filistinli öldürüldüğünü toprakların çoğu harabeye dönüştüğünü ve neredeyse tüm halkının evsiz bıraktığını ifade etti. Binlerce kişi, hayatlarını ciddi derecede etkileyecek yaralanmalara maruz kaldı. Gazze’de zar zor çalışabilen bir sağlık sistemin çatışmanın ortasında, kaç Filistinlinin uzuvlarını kaybettiğine dair tahminler değişiyor. BM insani yardım kuruluşu OCHA'nın geçen ay bildirdiğine göre, Gazze genelinde, bakım ve takip bakımı gerektiren 2 bin mevcut vakaya ek olarak, 4 bin 500 yeni amputenin protez gerektirdiği tahmin ediliyor.





İMKANLAR KISITLANIYOR

Uluslararası yardım kuruluşlarına göre, binlerce Filistinli omurga yaralanması geçirdi ya da görme yetisini veya işitmelerini kaybetti. Yetkililer, Gazze Şeridi'ne yapay uzuvların alınmasının bir meydan okuma olduğunu söyledi. Gazze'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi için düzenlenen fiziksel rehabilitasyon programını yürüten Ahmed Musa, "Uygun protezlere veya hareketlilik yardımlarına erişmek şu anda Gazze'de giderek daha zorlayıcı hale geliyor ve ne yazık ki birçokları için net bir zaman çizelgesi yok" ifadelerini kullandı.





“NORMAL” HAYATA DÖNDÜM

Gazze Yapay Laboratuvarı'ndan Hussni Muhna, Gazze'ye yönelik devam eden İsrail soykırımının neden olduğu uzuv kaybında amputelere kritik hizmetler sunduklarını vurgulayarak “Şimdiye kadar 507 yeni ampütasyon vakasını takip ettik ve şu anda 306 kişiye terapi sağlıyoruz" dedi. Filistinli ampute Talib el Shava da Gazze Şehri'ndeki evi bombalandığında uzuvlarını kaybettiğini, ancak protez takıldıktan sonra tekrar umutlu hissedilmeye başladığını dile getirerek “Şimdi günlük hayatıma dönebildim. Pazara gidiyorum, arkadaşlarımı ziyaret ediyorum ve normallik duygusuyla yaşıyorum” diye konuştu.





GELECEĞİMİ ÇALDILAR

Farah Ebu Kains öğretmen olmayı umuyordu, ancak geçen yıl İsrail hava saldırısı sonucu sol bacağını kaybetti. Bölyece Ebu Kains’ın, tüm gelecek planları altüst oldu ve Gazze'deki binlerce yeni ampute listesine eklendi. Geçici barınak içinde yaşamını sürdüren Farah, bölgedeki bir protez merkezinde fizyoterapi seanslarına katılıyor ve orada tekrar özgürlüğüne izin verebilecek yapay bir uzuv için tekerlekli sandalyede beklemeye devam ediyor. "O gün bacağımdan daha fazlasını kaybettim. Hayallerim kayboldu. Üniversiteye katılmak ve çocuklara ders vermek istedim” diye Ebu Kains, ancak bu yaralanmayla ondan geleceği çaldıklarını vurguladı.





BİSİKLET KULLANMAYI ÖĞRENECEKTİ

Filistin İstatistik Bürosu tarafından nisan ayındaki araştırma Ekim 2023'ten bu yana en az 7 bin çocuğun yaralandığını ve yüzlerce kişinin uzuv, görme veya işitme kaybettiğini belirtti. Yedi yaşındaki Shaza Hamdan ise bisiklete binmeyi öğrenmek isterken bacaksız kaldı. Hamdan, “Babam, yağmur gibi üzerimize kabuklar düşmeye başlamadan önce yürüyüş için ona katılmamı istedi. Biri bacağıma çarptı ve kesti, diğeri de babamın koluna çarptı" diye konuştu. Shaza iki kez ameliyat oldu ve doktor iltihap nedeniyle yaralı bacakta daha fazla amputasyon yapmak zorunda kaldı. Annesine bağımlı hale geldiğini kaydeden Shaza, şöyle konuştu: “Benim için her şeyi yapıyor. Hayatım eskisinden daha kötü. Saklanmadan önce, oynayabilirdim." Babası Karim Hamdan, Shaza'nın tedavi için yurt dışına çıkmayı beklerken akıl sağlığının kötüleştiğini söyledi.



